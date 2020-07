F1. Kubica przygotowuje się do sesji treningowej przed GP Węgier

W piątkowe przedpołudnie Robert Kubica pojawi się na torze Hungaroring w Budapeszcie. Polak nie ukrywa ekscytacji, bo to dla niego obiekt szczególny.

Kubica wraca we wspomnieniach do Hungaroring z sentymentem. Właśnie tutaj debiutował w Formule 1 - i to w podwójnej roli. W 1997 roku po raz pierwszy oglądał wyścig jako widz. A dziewięć lat później w tym samym miejscu zaliczył premierę już jako zawodnik elity.

Teraz kierowca testowy Alfa Romeo Racing Orlen po raz kolejny weźmie udział w sesji treningowej Formuły 1. Stanie się to w ramach przedbiegów do niedzielnego Grand Prix Węgier. Będzie to trzecia runda mistrzostw świata.

Okazuje się jednak, że nie samym bolidem Polak żyje. W czwartek Kubica zafundował sobie przejażdżkę... rowerem, co zostało uwiecznione na fotografii. Zrelaksowany uśmiechnięty - znaczy się gotów do piątkowej rywalizacji. Tego dnia zastąpi Fina Kimiego Raikkonena.

Początek sesji treningowej zaplanowano na godz. 11.00. W niedzielę wyścig rozpocznie się o 15.10.





