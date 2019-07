- Nie był to łatwy dzień. Mieliśmy pewne problemy, które dość mocno zmieniły nasz plan działania - powiedział Robert Kubica po piątkowych treningach przed GP Niemiec, w których zajął odpowiednio 19. i 20. miejsce.

Fani Roberta Kubicy mieli nadzieje, że szumnie zapowiadane poprawki w bolidzie Williamsa pozwolą, by polski kierowca nawiązał rywalizację z resztą stawki. Pierwszy trening rzeczywiście dał lekkie powody do optymizmu. Kubica wyprzedził George Russella o ponad pół sekundy i stracił zaledwie 0,2 sekundy do 18. Antonio Giovinazziego z Alfy Romeo.

W drugiej sesji treningowej Kubicy nie poszło już tak dobrze. Polak tym razem był ostatni, choć Russell wyprzedził go zaledwie o 0,08 s. Do reszty stawki obaj kierowcy tracili jednak powyżej 1,5 sekundy. Treningi były przeprowadzone w upale. Temperatura na niemieckim torze sięgała 40 stopni Celsjusza.



- Było gorąco i na serio nie był to łatwy dzień - powiedział Kubica tuż po zakończeniu drugiego treningu dla stacji Eleven Sports - Niestety mieliśmy pewne problemy, które dosyć mocno zmieniły nasz plan działania i to co mieliśmy do zrobienia dzisiaj - dodał.

Polski kierowca zwrócił uwagę, że pogoda w sobotnich kwalifikacjach i niedzielnym wyścigu ma się znacząco zmienić.

- Warunki mają być inne. Możliwe są opady, temperatura spadnie, a to znacznie zmieni działanie opon i bolidu. Mieliśmy dziś swoje założenia, ale już okrążenie instalacyjne zmusiło nas do ich zweryfikowania - powiedział Kubica.

Kierowca Williamsa nie traci jednak dobrego humoru. Gdy został spytany, czy w sobotę z optymizmem zerwie się z łóżka, uśmiechnął się szeroko.



- Zawsze tak mam - odpowiedział wesoło, choć szybko spoważniał - Szkoda, że dzisiejszy dzień nie był dla nas zbyt dobry - zakończył Kubica.

Sobotnie zmagania rozpoczną się o godzinie 12 od trzeciej sesji treningowej. O godzinie 15 odbędą się kwalifikacje, natomiast start wyścigu przewidziany jest na niedzielę na godzinę 15.10.



