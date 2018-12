Kanadyjczyk Nicholas Latifi będzie kierowcą rezerwowym w sezonie 2019 w zespole Formuły 1 Williams, w którym w wyścigach będą startowali Robert Kubica i Brytyjczyk George Russell. Polak pełnił funkcję rezerwowego w sezonie 2018.

Podpisany w teamem Williams kontrakt gwarantuje 23-letniemu kierowcy udział w sześciu piątkowych treningach, dwa dni testowe w sezonie oraz jeden dzień podczas jazd przedsezonowych. Dodatkowo Latifi weźmie udział w dwóch dniach testów opon organizowanych przez koncern Pirelli.



W poprzednim sezonie Latifi był kierowcą testowym i rezerwowym w zespole Force India, który zmienił w tym roku właścicieli. Większościowy pakiet udziałów kupił we wrześniu Kanadyjczyk Lawrence Stroll, ojciec Lance'a, który w 2018 roku jeździł w barwach Williamsa, a nowym sezonie przejdzie do ekipy, która zmieniła nazwę na Racing Point F1.



Latifi pochodzi z rodziny związanej z wyścigami samochodowymi. Jego ojciec Michael w 2018 roku kupił 10 procent udziałów zespołu McLaren



"Dla mnie to fantastyczna okazja, by zbierać doświadczenie w Formule. Będę jeździł w symulatorze i zajmował się rozwojem samochodu" - ujawnił Kanadyjczyk.



Szefowa zespołu Claire Williams potwierdziła program przygotowany dla nowego kierowcy. "On z powodzeniem startuje w innych seriach. Ma wyścigowe predyspozycje i jest bardzo pracowity. Zaliczy kilka piątkowych treningów i dni testowych, jestem pewna, że będzie pasował do zespołu".