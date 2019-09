To już oficjalne. W zespole Haasa będą jeździć w przyszłym sezonie Romain Grosjean i Kevin Magnussen. Oznacza to, że spekulacje o przejściu do tej ekipy Roberta Kubicy są nieaktualne.

W takim zestawie jest również pewna niespodzianka. Władze amerykańskiego teamu zdecydowały bowiem, że nie będzie tam miejsca dla Nico Huelkenberga. Niemiec został ostatnio zmieniony w Renault przez Estebana Ocona (na przyszły sezon) i wiele wskazywało na to, że może zasilić właśnie ekipę Haasa. Teraz wiadomo jednak, że tak się nie stanie.

Najważniejsza informacja dla polskich kibiców jest jednak taka, że szanse na stracił Robert Kubica. Wprawdzie nigdy nie było bardzo solidnych podstaw, aby dawać Polakowi miejsce w zespole Haasa, ale długo spekulowano na ten temat.

To z kolei oznacza, że przyszłość naszego kierowcy jest niepewna, bo ciągle nie jest jasne, jak jakich kierowców zdecyduje się ekipa Williamsa, w której teraz ściga się Polak. Jak pisaliśmy, powołując się portal powrotroberta.pl, w tym tygodniu Warszawę odwiedził wysłannik zespołu Racing Point, aby spotkać się z przedstawicielami Orlenu, który jest sponsorem Kubicy.

Obecnie w Racing Point jeżdżą Sergio Perez i Lance Stroll.

RP