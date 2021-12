Przed nami wyścig o GP Abu Zabi, który kończy zmagania F1 w sezonie 2021. Już dzisiaj dowiemy się kto zostanie mistrzem świata Formuły 1. Emocji z pewnością nie zabraknie, ponieważ Max Verstappen (Red Bull) i Lewis Hamilton (Mercedes) mają dokładnie tyle samo punktów na czele klasyfikacji generalnej. Czy Holender sięgnie po swój premierowy tytuł Formuły 1? A może Brytyjczyk będzie się cieszył z ósmego w karierze mistrzostwa i wyprzedzi słynnego Michaela Schumachera, który również wywalczył siedem tytułów w F1?

F1: GP Abu Zabi. Wyścig o tytuł

Na wyścig F1 o GP Abu Zabi z niecierpliwością czekają miliony fanów tego sportu. Wszystko to za sprawą niesamowitej sytuacji w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Po dwudziestu jeden wyścigach Formuły jeden w sezonie 2021 Max Verstappen i Lewis Hamilton uzyskali 369,5 pkt. Holender jeszcze nigdy w karierze nie wywalczył mistrzowskiego tytułu F1. Verstappen w poprzednich dwóch sezonach kończył zmagania F1 na trzeciej pozycji.



Hamilton już siedmiokrotnie sięgał po mistrzostwo i ma na koncie tyle samo triumfów co Michael Schumacher. Brytyjczyk z pewnością zrobi wszystko, by wyprzedzić w klasyfikacji wszechczasów niemieckiego kierowcę. Pewny trzeciego miejsca na koniec sezonu F1 przed GP Abu Zabi jest już natomiast Fin Valtteri Bottas - partner z zespołu Hamiltona.



F1: GP Abu Zabi. Verstappen przed Hamiltonem w kwalifikacjach

Sobotnie kwalifikacje do GP Abu Zabi w F1 zakończyły wywalczeniem pole position przez Maxa Verstappena. Holender wyprzedził Lewisa Hamiltona o 0,371 s. Trzecie miejsce w kwalifikacjach F1 do Grand Prix Abu Zabi uzyskał Lando Norris z McLarena.



-"Myślę, że zdecydowanie poprawiliśmy samochoód ponownie w kwalifikacjach, ponieważ do tej pory ten weekend był nieco nierówny. Ale jestem niesamowicie zadowolony z tego. To jest oczywiście to, czego chcieliśmy, ale nigdy nie jest to łatwe, zwłaszcza z formą Mercedesa w ostatnich kilku wyścigach. Teraz nie mogę się już doczekać jutra, bo to czywiście najważniejsze". - powiedział Max Verstappen po kwalifikacjach do GP Abu Zabi w F1.



F1: GP Abu Zabi. Kiedy i o której wyścig?

Wyścig o GP Abu Zabi F1 odbędzie się w niedzielę 12 grudnia, o godzinie 14.00.

F1: GP Abu Zabi. Gdzie oglądać wyścig? Transmisja tv

Transmisja GP Abu Zabi F1 w tv na kanale Eleven Sports 1.

F1: GP Abu Zabi. Transmisja "na żywo" online live stream

Wyścig F1 o GP Abu Zabi będzie można oglądać również online live stream w Internecie na Polsat Box Go oraz elevensports.pl.