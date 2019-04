- Ogólnie rzecz biorąc, samochód jest nieco inny niż ostatnio, więc jest to dobry znak - skomentował Robert Kubica dwie sesje treningowe przed wyścigiem o Grand Prix Chin. W obu treningach Polak zajmował przedostatnie miejsce. - Moim zdaniem zbliżyliśmy się do rywali, co oznacza, że zmierzamy w dobrym kierunku - dodał George Russell.

Pierwszy trening wygrał Sebastian Vettel z Ferrari, a drugi Valtteri Bottas z Mercedesa. Kierowcy Williamsa zamykali stawkę. Tym razem jednak Kubica był nieco szybszy do swojego kolegi z zespołu George'a Russella.



"To był zwykły piątek. Próbowaliśmy zrozumieć charakterystykę toru w Szanghaju i jak w tych warunkach radzi sobie nasz samochód. Ogólnie rzecz biorąc, bolid jest nieco inny niż ostatnio, więc jest to dobry znak. Balans jest zupełnie inny niż w poprzednich dwóch wyścigach. Wygląda na to, że samochód reaguje inaczej" - stwierdził Kubica na oficjalnej stronie internetowej stajni z Grove.



"To mój pierwszy raz w Chinach, więc muszę się zapoznać z torem. Tempo na prostych wydaje się, że jest lepsze. Moim zdaniem zbliżyliśmy się do rywali, co oznacza, że zmierzamy w dobrym kierunku" - ocenił Russell.



"Kontynuowaliśmy pracę, którą zaczęliśmy w Bahrajnie. Wszystko wskazuje na to, że nowe komponenty działają dobrze i prawdopodobnie część z nich zastosujemy w dalszej części weekendu. Podczas drugiej sesji treningowej zwracaliśmy szczególną uwagę na opony. Obaj kierowcy byli dość zadowoleni, co daje nam dobry punkt odniesienia. Prędkość na prostych była przyzwoita, a samochód ponownie okazał się niezawodny. Dzięki temu zdobyliśmy cenne informacje na temat taktyki dotyczącej opon" - powiedział starszy inżynier wyścigowy Williamsa Dave Robson.