Debiutant w Formule 1 George Russell nie przejmuje się zbytnio problemami Williamsa na początku sezonu. 21-letni Brytyjczyk uważa, że to nie zaszkodzi jego karierze, bo jest uważnie obserwowany m.in. przez zespół Mercedesa.

Russell w tym sezonie F1 ściga się tylko z kolegą z zespołu Robertem Kubicą. Bolid FW42 odbiega osiągami od reszty stawki i o rywalizacji nawet ze średniakami w F1 nie ma mowy. W wyścigach o Grand Prix Australii i Grand Prix Bahrajnu kierowcy Williamsa zajmowali ostatnie miejsca, a młody Brytyjczyk plasował się przed Kubicą.



"Moim celem jest, żeby zespół poprawił swoją lokatę, maksymalne wykorzystanie czasu spędzonego na torze i pokazanie innym, co mogę zrobić za kierownicą" - powiedział Russell cytowany przez serwis Autosport.



Po wyścigu w Bahrajnie 21-letni kierowca wziął udział w testach w ekipie Mercedesa i uzyskał najlepszy czas okrążenia, czym zaimponował czołowemu zespołowi w F1. "Wspaniale, że George jechał naszym bolidem i chciałbym bardzo podziękować Williamsowi, że na to pozwolił" - stwierdził główny inżynier wyścigowy Mercedesa Andrew Shovlin. "Wykonał świetną robotę. Można było odnieść wrażenie, że ma na koncie kilka sezonów w F1, a nie tylko dwa wyścigi" - dodał.

"Osoby, które obserwują Formułę 1 w telewizji, nie w pełni rozumieją, czy dany kierowca dobrze wykonuje swoją pracę. Natomiast chłopaki z Mercedesa wiedzą, jak jest naprawdę" - podkreślił Russell.



Czy to oznacza, że Brytyjczyk zmieni barwy? Williams ma co do niego wieloletnie plany, ale jeśli otrzyma ofertę z zespołu, który w ostatnich latach nadaje ton w F1, to trudno będzie stajni z Grove zatrzymać Russella.

