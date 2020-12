Nie milkną echa po GP Sakhir, w którym szansę na zwycięstwo miał George Russell. Brytyjczyk przez błąd swojej ekipy nie triumfował, ale zaimponował szefostwu Mercedesa. Toto Wolf dyrektor wykonawczy komplementuje kierowcę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Formuła 1. Zamieszanie w Mercedesie - George Russell dostał niewłaściwe opony Eleven Sports

Tak przygnębionego kierowcy, jak George Russell po Grand Prix Sakhir, nie było w cyklu Formuły 1 już dawno. Po wyścigu, w którym Russell prowadził i mógł sięgnąć po zwycięstwo, na duchu podnosiły go komplementy ekspertów. Do grona chwalących Brytyjczyka dołączył Toto Wolf.

Reklama

- To dopiero początek pięknej bajki, która dziś się nie urzeczywistniła. Rodzi się nowa gwiazda. Przyszłość należy do niego - powiedział dyrektor wykonawczy Mercedesa o poczynaniach kierowcy swojego zespołu - Popełniliśmy kolosalny błąd, to była wina zespołu - dodał.

George Russell jechał jako zastępstwo Lewisa Hamiltona. Długo prowadził, ale osiem okrążeń przed końcem zmagań przebił oponę, co kosztowało go spadek aż na 14. pozycję. Okazało się, że to wynik wcześniejszych pomyłek, Russell po długim zamieszaniu otrzymał część opon należących do Bottasa.

(MR)