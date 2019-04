Na torze w Szanghaju trwa druga sesja treningowa przed wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Chin. Śledź przebieg rywalizacji w portalu Interia.

Zgodnie z oczekiwaniami niewiele zmieniło się w ekipie Williamsa, której barw broni Robert Kubica. W pierwszej sesji treningowej bolidy stajni z Grove zajęły dwa ostatnie miejsca. Tym razem jednak Kubica wyprzedził o blisko sekundę swojego kolegę z ekipy George'a Russela.



Najlepszy wynik "wykręcił" Sebastian Vettel z Ferrari. Drugie miejsce zajął obrońca mistrzowskiego tytułu Lewisa Hamilton (Mercedes), a trzeci był Charles Leclerc (Ferrari). Wygląda na to, że walkę o zwycięstwo w niedzielnym 1000. wyścigu w historii F1 stoczą między sobą te dwa zespoły. Szyki gigantom będzie chciał pokrzyżować Max Verstappen z Red Bulla, który zajął czwarte miejsce, wyprzedzając Valtteriego Bottasa z Mercedesa.

8.00 - Zaczynamy!

8.01 - jako pierwszy na tor wyjechał Romain Grosjean z Haasa.

8.03 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), który z powodów kłopotów z bolidem nie wziął udziału w pierwszym treningu, nadrabia stracony czas. Włoch na pomiarowym okrążeniu.

8.05 - iskry posypały się z bolidu Giovinazziego.

8.06 - Kubica na instalacyjnym okrążeniu.

8.07 - jakiś element odpadł z bolidu Kevina Magnussena (Haas).

8.08 - tymczasem dwa bolidy Ferrari na czele stawki. Charles Leclerc jest liderem z czasem 1.34,271. Sebastian Vettel stracił do kolegi z zespołu 0,512 s.

8.09 - Leclerc i Vettel jada na innych oponach. Pierwszy z wymienionych na "gumach" pośrednich, a drugi wybrał opony z najtwardszej mieszanki.

8.11 - Lewis Hamilton na jednym z zakrętów stracił panowanie nad bolidem i wyjechał na pobocze. Przez chwilę w tym sektorze była żółta flaga.

8.13 - podobna przygoda spotkała drugiego z kierowców Mercedesa Valtteriego Bottasa.

8.15 - Kubica i Russell mają na koncie okrążenia pomiarowe. Kierowcy Williamsa zamykają stawkę. Kubica jest 17. ze stratą do lidera 3,615, a Russell tuż za nim (strata 3,718).

8.18 - mamy nowego lidera. Na prowadzenie wskoczył Hamilton. Obrońca tytułu uzyskał czas 1.34,226.

8.20 - Verstappen pokazuje, że rywale z Mercedesa i Ferrari muszą się z nim liczyć. Kierowca Red Bulla obecnie zajmuje trzecie miejsce (strata 0,312 s).

8.22 - warto zaznaczyć, że Kubica miał lepszy wynik od Russella na oponach z twardej mieszanki. Brytyjczyk jechał na pośrednich "gumach".

8.24 - jedynym zawodnikiem, który jeszcze nie pojawił się na torze, jest Daniił Kwiat. Mechanicy Toro Rosso cały czas coś poprawiają w bolidzie, a czas ucieka.

8.29 - Kubica i Russell wyjechali na tor.

8.31 - Kubica jedzie teraz na oponach z miękkiej mieszanki.

8.33 - inni kierowcy postąpili podobnie i od razu przełożyło się to na wyniki. Na prowadzeniu jest obecnie Vettel z czasem 1.33,357.

8.35 - Grosjean dostał informacje, że musi zjechać do alei serwisowej, bo ma problemy z przednim skrzydłem.

8.38 - Bottas pokazał moc. Fin jest obecnie na czele z wynikiem 1.33,330. Kierowca Mercedesa wyprzedził Vettela o zaledwie 0,027 s.

8.40 - Kubica i Russell na końcu. Strata Polaka do Bottasa wynosi 2,791, a Brytyjczyka 2,899.

8.41 - a Kwiat w dalszym ciągu w garażu.

8.42 - wydawało się, że Verstappen obejmie prowadzenie. Holender jechał bardzo dobrze, ale popełnił błąd na ostatnim zakręcie. Mocno go wyrzuciło i przez to stracił senne ułamki sekund. Jest trzeci ze stratą 0,221 s do Bottasa.

8.46 - w końcu mechanicy Toro Rosso uporali się z problemami i Kwiat wyjechał na tor.

8.50 - 323,7 km/h - taką prędkość uzyskał Giovinazzi.

8.52 - Kubica i Russell znów na torze po krótkiej przerwie.

9.00 - Kubica zjechał do alei serwisowej. Polak nie poprawił swojego czasu. Obecnie zajmuje 19. przedostatnie miejsce. Za nim tylko Russell.

9.00 - pół godziny do końca drugiej sesji treningowej.

9.04 - Russell na pomiarowym okrążeniu. Nie ma co się spodziewać poprawy wyniku, bo Brytyjczyk jedzie na oponach z pośredniej mieszanki.

9.07 - obecna klasyfikacja wygląda następująco:

Program Grand Prix Chin:

13.04 (sobota)

11.00 trzecia sesja treningowa

14.00 kwalifikacje

14.04 (niedziela)

14.10 wyścig o GP Chin