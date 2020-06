Formuła 1 chce intensywnie walczyć z wykluczeniem w sporcie, przyczyniając się do zwiększania świadomości oraz różnorodności w sporcie. W ślad za ogłoszeniem akcji #WeRaceAsOne, Chase Carey zdecydował się przekazać milion dolarów na cele fundacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. 89-letni Bernie Ecclestone zostanie ojcem po raz czwarty. Wideo © 2020 Associated Press

Kilka dni temu Formuła 1 ogłosiła, że nie zamierza przyglądać się z boku problemom wykluczenia w społeczeństwa i wystartowała z akcją #WeRaceAsOne.

Reklama

Akcja ma na celu przeciwdziałanie rasizmowi oraz zmniejszenie skali dyskryminacji mniejszości. Już wkrótce na samochodach oraz w okolicy toru pojawi się symbol tęczy, który zdaniem organizatorów został uznany za symbol jedności ludzi na całym świecie.

Teraz dodatkowo milion dolarów na utworzenie fundacji zajmującej się zwiększaniem różnorodności w sporcie zdecydował się przekazać Chase Carey. Zadaniem fundacji będzie między innymi finansowanie staży dla niedostatecznie reprezentowanych grup.

"Zdajemy sobie sprawę, że F1 musi być bardziej integracyjna i różnorodna. W ubiegłym roku wytyczyliśmy strategię poprawy pozycji naszego sportu. Potrzebujemy i chcemy zrobić więcej" - powiedział Carey.

Krytykę na temat braku różnorodności rasowej na torze wystosował Lewis Hamilton. Brytyjski kierowca wyścigowy również chce na swój sposób włączyć się do akcji, angażując więcej czarnoskórych do sportu motorowego.

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>