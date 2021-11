F1. 50 tysięcy euro kary dla Verstappena za dotknięcie bolidu Hamiltona

24-letni Verstappen walczy o pierwszy tytuł w karierze i cztery wyścigi przed końcem sezonu wyprzedza Hamiltona, siedmiokrotnego czempiona, o 19 punktów.

Po piątkowych kwalifikacjach do sobotniego sprintu na 100 km, który ustali kolejność na starcie niedzielnego wyścigu, Holender wyszedł z własnego auta, podszedł do samochodu najgroźniejszego rywala i oglądał oraz dotykał tylnego skrzydła. Ta ostatnia czynność w parku maszyn jest zabroniona.

W sobotę w południe czasu lokalnego sędziowie uznali winę Verstappena i ukarali go grzywną w wysokości 50 tys. euro. To oznacza jednak, że holenderski kierowca nie straci wywalczonego w sprincie miejsca startu do niedzielnej rywalizacji.

A taka kara dotknie Hamiltona, który zdecydował się na wymianę silnika w bolidzie.

Holender wygrał dwa poprzednie wyścigi w USA i Meksyku. Brytyjczyk ostatnio triumfował 26 września w Rosji.

Kwalifikacje rozpoczną się o godz. 19 czasu polskiego. Ostatni trening wygrał Hiszpan Fernando Alonso (Alpine-Renault).

