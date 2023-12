Gwiazdor natychmiast przetransportowany został do szpitala z Grenoble , którego personel specjalizuje się właśnie w urazach mózgu. Stan Schumachera był krytyczny - doznał on urazu wewnątrzczaszkowego, a lekarze zdecydowali się wprowadzić go w stan śpiączki farmakologicznej , aby przeprowadzić kilka dość skomplikowanych operacji, które miały uratować jego życie. Do domu Michael Schumacher wrócił dopiero na początku września 2014 roku, a więc prawie dziewięć miesięcy po wypadku. Od tamtej pory jednak jego żona Corinna dokłada wszelkich starań, aby informacje o jego obecnym stanie zdrowia nie dotarły do dziennikarzy. Uważa się, że jest to obecnie jedna z najlepiej strzeżonych tajemnic na świecie . Mówi się, że za potajemnie zrobione zdjęcia wielkiego mistrza Formuły 1 paparazzi zarobić mogą nawet... 1 mln funtów.

Równo 10 lat temu Michael Schumacher doznał wypadku, które na zawsze odmieniło życie jego bliskich

W ostatnich latach bliscy i znajomi siedmiokrotnego mistrza świata sporadycznie dzielili się z mediami informacjami na temat jego obecnego stanu zdrowia. "Tęsknię za Michaelem. On nadal tu jest, choć inny. Każdego dnia pokazuje mi swoją siłę. Staramy się trzymać razem jako rodzina, tak, jak to robił Michael. Żyjemy razem, prowadzimy terapię. Robimy wszystko, by Michael czuł się jak najlepiej, by było mu dobrze. Żyjemy dalej. Michael zawsze powtarzał "prywatność to prywatność". I dlatego zawsze bardzo ważne było dla mnie, by mógł cieszyć się jak największą prywatnością. Michael zawsze nas chronił, a teraz to my chronimy jego" - mówiła w dokumencie "Schumacher" żona Niemca, Corinna.