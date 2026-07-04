Duże emocje w F1. Ależ bitwa Ferrari z Mercedesem. I ta porażka Verstappena

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Za nami kwalifikacje do wyścigu na jednym z najważniejszych torów w kalendarzu Formuły 1 - Silverstone. Ulubieniec lokalnej publiczności Lewis Hamilton nie wyruszy do niedzielnego GP Wielkiej Brytanii z pierwszego rzędu, ale po wyjściu z bolidu był zadowolony. Ponownie to Mercedes i Ferrari rozdzieliły między sobą najlepsze pozycje.

Andrea Kimi Antonelli i Lewis Hamilton ściskają dłonie na torze, w kombinezonach Ferrari i Mercedesa.
Andrea Kimi Antonelli i Lewis HamiltonSimon GallowayGetty Images

Andrea Kimi Antonelli zwycięzcą kwalifikacji do Grand Prix Wielkiej Brytanii. Włoski kierowca był niezadowolony z faktu, że na ostatnie przejazdy w Q3 wyjechał jako pierwszy, ale nie przeszkodziło mu to przejechać bardzo dobre okrążenie. Jak sam przyznał, było ono "czyste". Z czasem 1:28.111 o niecałe 0.2 sekundy pokonał Charlesa Leclerca z Ferrari.

Pierwszy rząd dla Monakijczyka to pozytywna niespodzianka, bo ostatnio jest tym wolniejszym z duetu Ferrari. Po sprincie zapowiadał wprowadzenie bliżej nieokreślonej zmiany w samochodzie, co ma przenieść również na kolejne weekendy wyścigowe. Wygląda na to, że zadziałało, okazał się szybszy od Lewisa Hamiltona o tyle samo, ile stracił do Antonellego.

Drugi rząd jest wyłącznie brytyjski, bo obok 41-letniej ikony F1 ustawi się George Russell. Podzieliło ich jedynie 0.023 s, gwiazdor Mercedesa może czuć się rozgoryczony, bo cały czas nie potrafi "porozumieć" się z autem. W Q1 wypadł na żwir w wyniku podmuchu wiatru.

Na piątym miejscu mała niespodzianka - Isack Hadjar, który pokonał zespołowego kolegę Maxa Verstappena, zakwalifikował się dwie lokaty wyżej od Holendra. Między nimi Lando Norris. W najlepszej dziesiątce znaleźli się jeszcze Oscar Piastri, Arvid Lindblad i Liam Lawson.

W dalszej części stawki nie ma wielkich zaskoczeń - miejsca odzwierciedlają obecne położenie teamów w układzie sił. Audi na początku drugiej dziesiątki walczy z Alpine, gorsze od nich są Haas i Williams. Przedostatnim zespołem obecnie jest Cadillac, a Aston Martin jeździ w "swojej" lidze, tracąc 3,5 sekundy na okrążenie do liderów.

Start wyścigu w niedzielę o 16:00. Zapraszamy na relację na żywo do Interii.

Mercedes i Ferrari przed Red Bullem i McLarenem. Wyniki kwalifikacji do GP Wielkiej Brytanii:

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Kierowca wyścigowy w czerwonym kombinezonie zespołu Ferrari stoi w garażu, otoczony przez członków zespołu w identycznych ubraniach z wyraźnymi logotypami sponsorów.
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