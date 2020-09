W sobotnim wyścigu DTM w holenderskim Assen Robert Kubica osiągnął swój najlepszy wynik w tej serii, kończąc rywalizację na 10. lokacie. W wywiadzie z "Przeglądem Sportowym" kierowca rodem z Krakowa przyznał, że mógł zająć jeszcze wyższą lokatę. Przyznał także, że w przeciwieństwie do innych zawodników, na torze nie może liczyć na niczyją pomoc i sam rywalizuje z całą stawką.

DTM to dla Roberta Kubicy zupełna nowość. Polak wciąż musi poznawać swój nowy samochód i specyfikę rywalizacji w tej serii wyścigów, podobnie jak jego zespół.

Dodatkowo nasz reprezentant nie startuje w maszynie pozwalającej bić się o czołowe lokaty. DTM jest zdominowane przez zawodników Audi, a kierowcy Bmw mają spore problemy z nawiązaniem rywalizacji z konkurentami.



Zadanie Kubicy jest jeszcze trudniejsze - nie należy on bowiem do zespołu fabrycznego niemieckiego koncernu, a broni barw klienckiego zespołu Orlen Team Art, co wiąże się z licznymi niedogodnościami.

Mimo to Polak udowodnił, że w sytuacjach, gdy liczy się doświadczenie i kunszt kierowcy, jest w stanie walczyć o miejsca w czołowej dziesiątce, czego dowód widzieliśmy w ten weekend.

Podczas drugiego piątkowego treningu Kubica był ósmy, a w sobotnim wyścigu zanotował swój najlepszy wynik w dotychczasowych startach. Był 10., co pozwoliło mu zdobyć pierwszy punkt w sezonie. Jak zdradził nasz kierowca w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", gdyby nie pewne niedociągnięcia, mógłby zająć jeszcze lepszą lokatę.

"Wyścig poszedł dość dobrze, a po zmianie opon nawet bardzo dobrze. Udało mi się zadbać o opony i jechać szybko, ale nie wykorzystywać ich do maksimum, czy też poza ich granicą. Balansowałem na granicy przyczepności i uślizgu, co mi się udało. Niestety straciliśmy wiele sekund na pit stopie. Gdyby nie to, byłbym znacznie wyżej. W okolicach szóstego-siódmego miejsca. Dobrze zobaczyć, że w końcu uczestniczymy w walce! Co prawda 10. miejsce to nie jest szczyt marzeń, czy coś, z czego możemy być dumni, ale przynajmniej zrobiliśmy krok naprzód" - przyznał Kubica.