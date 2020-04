Rene Rast to ubiegłoroczny mistrz serii Deutsche Tourenwagen Masters, który zdobył tytuł reprezentując zespół Audi. W zbliżającym się sezonie jednym z rywali niemieckiego kierowcy będzie Robert Kubica. 33-latek uważa, że adaptacja Polaka w nowych dla niego zawodach nie będzie łatwa, lecz mimo to nasz reprezentant powinien zajmować wysokie lokaty. Przyznał także, że krakowianin miał niegdyś ogromne szanse na tytuł mistrza świata Formuły 1.

Zbliżający się start Kubicy w serii DTM wywołuje ogromne emocje nie tylko w sercach polskich fanów motosportu, a pochodzącego z Krakowa kierowcy jest dobrze znane na całym świecie.



W tym roku nasz rodak będzie pracował nad swoją renomą nie tylko w niemieckich wyścigach samochodów turystycznych, podczas których zasiądzie za kierownicą samochodu dostarczonego przez BMW, broniąc barw klienckiego zespołu Orlen Team Art. Będzie również pełnić funkcję kierowcy rozwojowego i testowego Formuły 1 w stajni Alfa Romeo Racing Orlen.



Gdy po ustaniu pandemii koronawirusa sezon motosportu wystartuje na dobre, Kubicę czeka więc niezwykle trudne zadanie. Będzie musiał połączyć pracę w dwóch różnych seriach, z których jedna - DTM - stanowi dla niego zupełną nowość. Zdaniem Rasta adaptacja w świecie wyścigów samochodów turystycznych będzie dla Polaka sporym wyzwaniem.



- To nie będzie łatwe. Samochód DTM jest wyjątkowy. Zrozumienie kwestii zużywania opon na dystansie całego wyścigu nie jest proste. Jeśli nie odbędą się testy, zadanie to będzie jeszcze trudniejsze - stwierdził Niemiec, cytowany przez portal Motosport-magazin.com.



Przedsezonowe testy miały odbyć się w połowie marca we Włoszech, na słynnym torze Monza. Z powodu pandemii koronawirusa zostały jednak później przeniesione do Niemiec, a ostatecznie postanowiono je odwołać.



Rast zdradził jednak, że jego zdaniem zbliżający się sezon DTM będzie dla Kubicy dużo bardziej udany, niż ubiegłoroczne zmagania w F1.



- Wierzę, że znajdzie się z przodu stawki. W Formule 1 w barwach Williamsa nie miał dobrego samochodu, więc jeździł z tyłu. To wydawało się niemal śmieszne. Jestem pewien, że nadal jest bardzo dobrym kierowcą wyścigowym. W przeszłości był ogromnym talentem i gdyby nie wypadek, miałby na koncie tytuł mistrza świata F1 - skomentował poczynania Kubicy niemiecki kierowca.



