Robert Kubica był 13. podczas pierwszego piątkowego treningu serii DTM na torze Nuerburgring. Najlepszy czas zanotowali Marco Wittmann oraz Nico Mueller.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. DTM. Robert Kubica zdobył pierwszy punkt - skrót wyścigu (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Czasy Niemca i Szwajcara były identyczne co do tysięcznej części sekundy. Na pierwszym miejscu sklasyfikowany został Wittmann, który wcześniej pokonał swoje najlepsze okrążenie pomiarowe. Trzeci wynik należał do Tima Glocka.

Reklama

Robert Kubica zakończył pierwszą sesję treningową na 13. lokacie, tracąc do lidera 1.2220 s.

Liderem klasyfikacji generalnej kierowców ze 164 punktami na koncie jest Mueller przed Robinej Frijnsem (138 pkt) i Rene Rastem (120 pkt).

Kubica, który jak dotąd wywalczył tylko jeden punkt, jest 15.

Drugi piątkowy trening rozpocznie się o godzinie 16.30.

TB