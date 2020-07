​DTM. Inauguracja sezonu na belgijskim Spa-Francorchamps

W pierwszy weekend sierpnia na belgijskim torze Spa-Francorchamps zostaną rozegrane dwa pierwsze wyścigi tegorocznej edycji serii wyścigowej DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). W prywatnym zespole BMW Orlen Team ART kierowcą będzie Robert Kubica.

Przed wybuchem pandemii koronawirusa cykl DTM miał się rozpocząć 25 kwietnia i obejmować dziesięć weekendów (w każdym po dwa wyścigi) w kilku państwach Europy.



Później zdecydowano, że start serii nastąpi dopiero w dniach 11-12 lipca w Norymberdze, ale organizator nie otrzymał zgody na organizację imprezy masowej od władz miasta.



Ostatecznie jako pierwsi wyścig zorganizują Belgowie, ale zostanie rozegrany przy pustych trybunach i przy stosowaniu dla wszystkich uczestników rygorystycznych środków higieny.



W piątek przewidziano dwa treningi, każdy po 45 minut. W sobotę pierwsza seria kwalifikacyjna rozpocznie się o godz. 10.50 i potrwa pół godziny. Nie jest podzielona na segmenty Q1, Q2 i Q3 jak w F1, liczy się tylko najlepszy czas.



Start do wyścigu (trwa 55 minut + jedno okrążenie) zaplanowano na 13.25. W niedzielę kwalifikacje i start o tej samej porze.



Silnik BMW M4 DTM w samochodzie Kubicy to jednostka rzędowa, 4-cylindrowa o pojemności skokowej 1999 cm3. Waży 85 kg i osiąga do 9500 obrotów na minutę. Jego moc przekracza 600 koni mechanicznych. Paliwo wtryskiwane jest bezpośrednio do komory spalania pod ciśnieniem 350 barów. Silnik jest turbodoładowany.