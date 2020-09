Robert Kubica zdobył pierwszy punkt w historii swoich startów w serii DTM! Polski kierowca zajął 10. miejsce podczas sobotniego wyścigu w Assen. Wygrał - po raz pierwszy w karierze - Holender Robin Frijns.

Wyścig rozpoczął się na nieco mokrym asfalcie, choć nad torem świeciło słońce. Już przed startem doszło do sporego zamieszania.

Jamie Green nie zdołał wyruszyć na okrążenie formacyjne. Jego samochód stało w miejscu, a następnie mechanicy długo nie mogli go przepchać do garażu, przez co cała stawka przejechała dodatkowe okrążenie rozgrzewkowe.

15. w kwalifikacjach Robert Kubica nieco zaspał na starcie i od razu miał sporą stratę do reszty. Niebawem jednak na ostatniej lokacie zameldował się Fabio Scherer, który otrzymał karę przejazdu przez aleję serwisową za kontakt z Marco Wittmannem, którego samochód obrócił się wokół własnej osi.

Rywalizację mogły zakłócić jeszcze opady deszczu, lecz ostatecznie opady nie nadeszły. Wygrał Robin Frijns, drugi był Loic Duval, a trzeci Nico Mueller.

Kubica spisał się fenomenalnie na ostatnich okrążeniach, zdołał awansować o kilka pozycji i ostatecznie zakończył zmagania na 10. lokacie.



