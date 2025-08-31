Dramaty w GP Holandii. Pożar u wicelidera, dwa rozbite Ferrari i sensacyjne podium

Z pierwszego pola do wyścigu o GP Holandii ruszał Oscar Piastri, z drugiego Norris, a trzeciego Max Verstappen. Wszyscy spodziewali się ataku czterokrotnego mistrza świata na starcie. Ulubieniec lokalnej publiczności miał założone miękkie opony (jako jedyny z pierwszej dziesiątki), po zgaszeniu świateł osiągnął prędkość 200 km/h 0,170 sekundy szybciej od Brytyjczyka i przesunął się na drugą lokatę. Na pierwszym zakręcie nie wydarzyło się nic sensacyjnego, nikt nie wypadł z toru. Nie oznaczało to jednak, że nie było przesunięć w klasyfikacji. Po otwierającym okrążeniu Charles Leclerc znalazł się przed George'em Russellem (na P5). Alexander Albon awansował o pięć miejsc, a Gabriel Bortoleto o tyle spadł.

Miękkie opony Verstappena szybko zaczęły się poddawać, Holender już po kilku kółkach tracił do Piastriego po pół sekundy na okrążenie - to prawdziwa przepaść. W rezultacie za chwilę stracił pozycję wywalczoną na początku, został wyprzedzony przez Norrisa. Brytyjczyk znów więc był drugi, ale tym razem do lidera wyścigu tracił już 4,5 sekundy. Dawał radę jednak zyskiwać w stosunku do niego 0.1-0.4 sekundy na kółku, co mogło dawać mu optymizm, że w dalszej części ścigania powalczy o zwycięstwo.

Szalone GP Holandii. Norris, Leclerc i Hamilton nie dojechali do mety

Jak można się było spodziewać, wąski i kręty tor Zandvoort nie zapewnił kibicom festiwalu wyprzedzania, pokazały to, chociażby męki w ofensywie Andrei Kimiego Antonellego przeciwko Yukiemu Tsunodzie. Było raczej jasne, że jeśli emocje w tym wyścigu w ogóle się pojawią, to albo dzięki szachom strategicznym (Hamilton zasugerował, że inaczej najpewniej nie da rady wyprzedzić Russella), albo w wyniku deszczu. Ten został zapowiedziany na radiu McLarena już parę minut po starcie i faktycznie około 20 minut później pojawiły się drobne opady, przynajmniej w okolicy alei serwisowej. Wydawało się, że nie ma mowy o żadnych trudnościach dla kierowców, nie musieli zmieniać opon na "intermediate".

Wszystko zmieniło 23. okrążenie, gdy w wyniku poślizgu Lewis Hamilton uderzył w bandę i zakończył swój wyścig.

Rozwiń

Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, a niemal każdy kierowca zjechał do boksu. Każdy z nich zdecydował się na twardą mieszankę z wyjątkiem Verstappena, który w dalszym ciągu ryzykował, postawił na pośrednią. Oznaczało to, że wszyscy oprócz Holendra jechali z identyczną strategią, nie planując już zjazdów. Było jeszcze jedno nieszczęście dla Ferrari - Hamilton rozbił się tuż po boksie Leclerca, więc i monakijski kierowca Scuderii na tym stracił. Neutralizacja oznaczała, że znalazł się za plecami Russella. Wyprzedził go ponownie dopiero na 34. kółku. W samej czołówce nie doszło do żadnych zmian - Piastri prowadził przed Norrisem, Verstappenem i Isackiem Hadjarem, który błysnął w sobotnich kwalifikacjach (P4).

Niebawem na opony typu "soft" musieli się zdecydować Liam Lawson i Carlos Sainz, bo mieli incydent na pierwszym zakręcie. Hiszpan ściął skrzydłem oponę Nowozelandczyka, za co dostał 10 sekund kary. Określił ten werdykt "najzabawniejszą historią, jaką słyszał w życiu".

53. okrążenie przyniosło całkowity dramat Ferrari. Antonelli spowodował kolizję z Leclerkiem, drugi samochód Scuderii został rozbity i odpadł z rywalizacji. Monakijczyk komentował na gorąco, że dodatkowy pit-stop, po którym znalazł się tuż przed Włochem, był "niepotrzebny". Zawodnik Mercedesa taki sam wymiar kary jak Sainz. Po raz drugi pojawił się safety car. Piastri i Norris mieli twarde opony, a kolejnych pięciu zawodników (w tym Verstappen) miękkie, ale duet z pomarańczowego teamu grał w swojej lidze, szybko odjeżdżając konkurentom. Piastri w tym wyścigu ani przed moment nie był zagrożony, w zasadzie o wszystkim zadecydowały sobotnie kwalifikacje i niedzielne pierwsze okrążenie. Wydawało się, że powiększy przewagę nad Norrisem w klasyfikacji generalnej do 16 punktów, ale na 7 kółek przed końcem mieliśmy jeszcze jedną sportową "katastrofę". Pojawiła się awaria w bolidzie Norrisa, która wykluczyła go z dalszej jazdy.

Chyba dym wydobywa się z kokpitu. Czuję coś dziwnego. Nie wiem, czy się palę, czy nie. Nie pachnie to zbyt dobrze. Dym w kokpicie. Wyciek oleju

Rozwiń

Znowu wyjechał samochód bezpieczeństwa, ale nie doszło już żadnych przetasowań. Piastri dowiózł wygraną przed Verstappenem i Isackiem Hadjarem. Francuz w tym roku dołączył do Formuły 1, jego podium w barwach Racing Bulls, siostrzanego zespołu Red Bulla to prawdziwa sensacja. Czwarta lokata dla Russella, piąta dla Albona z Williamsa. W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze Oliver Bearman, Lance Stroll, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda i Ocon. Okoliczności więc pozwoliły "Czerwonym Bykom", Astonowi Martinowi oraz Haasowi na "podwójne punkty".

Piastri zamiast wspomnianych 16 oczek przewagi nad kolegą z zespołu ma ich aż 34. To może być punkt zwrotny w walce o tytuł.

Za tydzień GP Włoch na torze Monza, gdzie wszystkie oczy będą skierowane na próbującego odbudować się Norrisa oraz zlizujące rany Ferrari.

Rozwiń

Oscar Piastri w rozmowie z Lando Norrisem. Obaj walczyli dziś między sobą o triumf w GP Węgier XAVI BONILLA AFP

Lewis Hamilton w barwach Ferrari ANDREA DIODATO AFP

Charles Leclerc PATRICK T. FALLON AFP