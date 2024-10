Dramat Red Bulla. Verstappen przegrał na własne życzenie, dotkliwa kara dla mistrza

Formuła 1 kontynuuje tour po kontynencie amerykańskim . Po zeszłotygodniowym wyścigu w Austin, tym razem czołowi kierowcy globu rywalizowali w gorącym Meksyku. Przed własną publicznością jak najlepiej chciał zaprezentować się Sergio Perez, który potrzebuje dobrych wyników, by utrzymać się w Red Bullu. Zawodnik z Guadalajary tego weekendu nie zaliczy do udanych. Najpierw w sobotę zaliczył katastrofalny występ w kwalifikacjach. Dzień później nieprawidłowo ustawił bolid w wyścigu, w efekcie czego otrzymał pięć sekund kary i pożegnał się z marzeniami o podium.

Zmagania rozpoczęły się zresztą dramatycznie dla całej rodziny Red Bulla. Nawet jednego pełnego okrążenia nie przejechał Yuki Tsunoda (Racing Bulls) i po jego kraksie wyjechał samochód bezpieczeństwa. Przez chwilę honoru Austriaków bronił Max Verstappen. Holender na czele utrzymał się tylko do dziewiątego okrążenia . Prześcignął go Carlos Sainz. Później obecny czempion na własne życzenie wypisał się z walki o zwycięstwo, nieprzepisowo wypychając Lando Norrisa poza tor. Sędziowie byli bezlitośni i przyznali mu dwie kary po dziesięć sekund. Na półmetku 27-latek znajdował się pod koniec punktowanej dziesiątki.

Carlos Sainz wygrywa Grand Prix Meksyku. Leclerc nie dał rady Norrisowi

Problemy mistrzów wśród konstruktorów wykorzystało Ferrari. Czerwone auta, podobnie jak tydzień temu w Stanach Zjednoczonych, znalazły się na dwóch pierwszych pozycjach i zaczęły zmierzać po kolejny w sezonie dublet. W porównaniu do rywalizacji w Austin odwróciły się role. Jedynka widniała przy nazwisku Carlosa Sainza. Charles Leclerc z kolei koncentrował się bardziej na groźnym Lando Norrisie. Brytyjczyk nie zamierzał dawać za wygraną z wiadomych powodów. To właśnie on jest głównym konkurentem Maksa Verstappena w walce o tytuł. W tego typu pojedynkach liczy się każdy punkt do "generalki".