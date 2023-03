Dramat mistrza świata! Odpadł na półmetku zmagań

Już w pierwszym segmencie kwalifikacji byliśmy świadkami większej ilości incydentów niż w trakcie niedawno rozegranych trzech treningów razem wziętych. Falę pechowych zdarzeń rozpoczął Lando Norris, który tak niefortunnie pokonał jeden z zakrętów, że uszkodził zawieszenie i sensacyjnie pożegnał się z marzeniami o dobrej pozycji startowej zaledwie parę minut po wyjeździe na tor. Samochód obrócił też między innymi Fernando Alonso. Przez chwilę pachniało nawet czerwoną flagą, gdy w bandzie wylądował Logan Sargeant. Kierowca Williamsa na szczęście zdołał wrócić do garażu i jedyne co zrobił, to popsuł okrążenie zawodnikom znajdujących się wówczas za nim.

Największe rozczarowanie Q1? AlphaTauri, co nie powinno szczególnie nikogo dziwić. O ogromnym pechu może mówić dziś zwłaszcza Nyck de Vries. Najpierw w trzecim treningu w jego samochodzie trzeba było wymienić jednostkę napędową. W kwalifikacjach zaś zabrakło mu zimnej krwi w trakcie szybkiego okrążenia i błąd popełniony w końcówce kółka sprawił, że odhaczyliśmy go grubą czerwoną kreską. Poza nim do dziennikarzy na obowiązkowe wywiady udali się również Logan Sargeant, Lando Norris, Yuki Tsunoda oraz Alex Albon.

Robert Kubica: Zmieniły się możliwości, uczyłem się wyścigów na trybunach. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Pole position nie dla Maksa Verstappena

Jak dotychczas w Arabii Red Bull nie miał sobie równych. "Czerwone Byki" przypominały potężnego potwora, dokładnie tak jak dwa tygodnie temu w Bahrajnie, dlatego większość fanów widziała dwóch reprezentantów tego zespołu w pierwszym rzędzie. Piękny sen austriackiej stajni prysnął jednak niczym bańka mydlana tuż po rozpoczęciu Q2. - Coś dzieje się z silnikiem - wykrzyczał bowiem do swojego inżyniera Max Verstappen. Holender co prawda instruowany był przez zespół, by jeszcze pokombinował z ustawieniami, lecz rady nie przyniosły oczekiwanych skutków i pierwsza ogromna niespodzianka tego weekendu stała się faktem.

Osamotniony Sergio Perez poradził sobie za to wybitnie. Głównym rywalem Meksykanina w walce o pole position okazał się Fernando Alonso. Ostatecznie jednak to Meksykanin wykorzystał ciut szybszy samochód i poprawił humory sympatykom Red Bulla zdobywając drugie z rzędu pole position na Jeddah Corniche Circuit. Kierowca z Guadalajary jest równocześnie jedynym zawodnikiem w historii, któremu udało się dokonać tego osiągnięcia.

Wyniki kwalifikacji do Grand Prix Arabii Saudyjskiej:

Max Verstappen / AP/Associated Press / East News

Sergio Perez / AFP