Dramat kierowcy Ferrari. Najpierw transfer Hamiltona, a teraz to

Carlos Sainz ma za sobą słodko-gorzkie rozpoczęcie sezonu. Hiszpan jeszcze przed wyścigiem w Bahrajnie dowiedział się, że wraz z końcem tego roku pożegna się z fotelem w ekipie Scuderii Ferrari . 1 kwietnia w mediach pojawiła się bowiem informacja o transferze siedmiokrotnego mistrza świata Lewisa Hamiltona z Mercedesa do włoskiego zespołu . Wówczas przekazano, że partnerem Brytyjczyka będzie Monakijczyk Charles Leclerc , Hiszpan natomiast będzie musiał znaleźć sobie nowego pracodawcę na sezon 2025.

Po tym, jak stało się jasne, że trwający obecnie sezon będzie ostatnim w barwach Ferrari dla Carlosa Sainza, 29-latek zaczął rozglądać się za fotelem w innych ekipach. Wiadomo jednak, że żadna ekipa nie zdecyduje się na rozpoczęcie współpracy z hiszpańskim kierowcą, jeśli nie będzie on osiągał w tym roku satysfakcjonujących wyników. Ten już w pierwszy weekend tegorocznej edycji mistrzostw świata F1 udowodnił, że stać go na miejsca na podium. Wyścig w Bahrajnie ukończył on bowiem na trzeciej pozycji . Lepsi od niego byli jedynie kierowcy Red Bulla - Max Verstappen i Sergio Perez.