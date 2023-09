Dramat kierowcy F1. Pech nie przestaje go prześladować

Podczas jednego z treningów przed Grand Prix Holandii uczestniczył on w wypadku, podczas którego złamał kość śródręcza w lewej ręce. Kontuzja ta okazała się niestety poważniejsza, niż pierwotnie sądzono. 34-latek przez problemy ze zdrowiem stracił już wyścigi w Holandii i we Włoszech. I choć pojawił się teraz z Singapurze, nie wsiądzie on do bolidu Alpha Tauri.