Dobre wieści dla Roberta Kubicy. Orlen nadal z Alfa Romeo Racing?

Dalsza współpraca Orlenu i Alfa Romeo Racing to oczywiście fantastyczne informacje dla Roberta Kubicy. Polski kierowca do zespołu dołączył w pakiecie z europejskim potentatem paliwowym. Co prawda nasz rodak pełnił funkcję trzeciego kierowcy, ale chociażby w tym sezonie, ze względu na chorobę Kimiego Raikkonena, aż dwukrotnie pokazał się całemu światu na wyścigach w Holandii i we Włoszech.

O postępach w negocjacjach ze sponsorem na antenie Eleven Sports poinformował Frederic Vasseur. 53-latek jednocześnie pogodził się z faktem, iż Polacy rozmawiają także z innymi ekipami. - To normalne, że oni dbają o swój biznes. Prowadzimy zaawansowane rozmowy dotyczące umowy i jestem spokojny o przyszłość - przekazał szef Alfy Romeo.

Formuła 1. Walka o drugi fotel w Alfie Romeo nabiera rumieńców

Z dnia na dzień walka o drugi fotel w stajni mającej siedzibę w Szwajcarii robi się coraz ciekawsza. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, iż u boku Valtteriego Bottasa na 90% będzie ścigał się Guanyu Zhou, jednak w ostatnim czasie wzrosły akcje aktualnego lidera Formuły 2 - Oscara Piastriego. Cień szansy ma oczywiście Robert Kubica.



