Długie świętowanie nie zatrzymało Verstappena. Mistrz kontynuuje dominację

Emocje w katarskim padoku rozpoczęły się już na kilka godzin przed okrążeniem rozgrzewkowym . Na terenie obiektu działo się bowiem co niemiara. Najpierw na szokujący ruch zdecydowała się FIA w porozumieniu z Pirelli. Włoski producent opon po przeanalizowaniu pracy ogumienia wraz z federacją doszedł do wniosku, że kierowcy mogą maksymalnie pokonać osiemnaście okrążeń na jednym zestawie. Wymusiło to na zawodnikach minimum trzy pitstopy i jednocześnie w pewnym stopniu wyeliminowało strategiczne szachy, które są esencją obecnej Formuły 1.

Ułatwione zadanie w negatywnym tego słowa znaczeniu miało Ferrari, ponieważ Włosi do wyścigu wystawili nie dwa, a jeden bolid. W aucie Carlosa Sainza doszło do awarii układu paliwowego i mechanicy choć pracowali w pocie czoła, to nie zdołali uporać się z wyciekiem. Hiszpan zamiast walczyć o kolejne cenne punkty do klasyfikacji generalnej, mógł co najwyżej oglądać zmagania w towarzystwie pracowników zespołu. Z pewnością był to dla niego nie lada cios, bo w klasyfikacji generalnej do trzeciego Lewisa Hamiltona przed Grand Prix Kataru tracił trzydzieści "oczek".