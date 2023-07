Deszcz straszy kierowców. Będą mokre kwalifikacje?

Względem słonecznego piątku, pogoda na Silverstone uległa diametralnej zmianie. Deszcz popadał już przy okazji rywalizacji w Formule 3, która została opóźniona o około dziesięć minut po to, by kierowcy zmienili slicki na ogumienie przeznaczone na mokrą nawierzchnię. Co prawda ostatni trening królowej sportów motorowych rozpoczął się w suchych warunkach, ale i tak istniało spore ryzyko ponownego pojawienia się kropel pochodzących z ciemnych chmur krążących nad legendarnym obiektem.

Najgorszy scenariusz dla teamów wydarzył się niecałe pół godziny po zapaleniu się zielonych świateł. Solidnego okrążenia nie zdążył do tej pory wykręcić nawet Max Verstappen. Holender plasował się dopiero na ósmej lokacie. Prowadził za to Charles Leclerc, który akurat wczorajszych treningów zdecydowanie nie zaliczy do udanych. Monakijczyk FP2 przesiedział w garażu, bo w jego samochodzie doszło do problemów z elektryką.

W sobotę z identyczną usterką walczył Alex Albon, czyli jeden z głównych bohaterów piątkowych jazd. Mechanicy Williamsa uporali się z nią ekspresowo i Taj znów zaprezentował się kibicom z fenomenalnej strony, uznając wyższość jedynie Leclerca. Czołową trójkę uzupełnił Fernando Alonso, jednak nie należy do tych rezultatów przywiązywać ogromnej wagi.

Sprzeczne komunikaty. Norris zaryzykował

Druga połowa ostatniej sesji przed kwalifikacjami minęła pod znakiem przejazdów na oponach przejściowych. Kierowcy chcieli jak najlepiej przygotować się do batalii, która zdecyduje o tym na jakim polu startowym ustawią się w niedzielę. Co niektórzy chcieli jednak zaryzykować. - Rozważmy powrót do slicków - oznajmił chociażby Lando Norris. Brytyjczyk jak powiedział tak zrobił i szybko założono mu Pirelli PZero z czerwonym paskiem. Zgoła inny komunikat usłyszał Carlos Sainz. Inżynier ostrzegł Hiszpana o większym deszczu.

Do końca odliczania obyło się już bez poważniejszych incydentów i każdy z kierowców bez większych problemów przystąpi do kwalifikacji. Ich początek zaplanowano na godzinę 16:00.

Wyniki 3. treningu przed Grand Prix Wielkiej Brytanii:

Charles Leclerc / AFP

