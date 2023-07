Deszcz już nie stanął im na przeszkodzie. Faworyci daleko z tyłu

Chłopiec szybko odnaleziony. Otrzymał fantastyczny prezent

Fani przy okazji incydentu z Perezem w roli głównej obejrzeli wzruszające obrazki przedstawiające jednego z jego kibiców. Młody fan 33-latka widząc całą sytuację bardzo przejął się niepowodzeniem idola i po paru chwilach rozpłakał się w ramionach ojca. Nie uszło to uwadze Red Bulla, który w Internecie rozpoczął poszukiwania chłopca. - Jeżeli jesteś osobą na zdjęciu, to zgłoś się do nas w wiadomości prywatnej. Mamy dla ciebie prezent - napisał team na oficjalnym Instagramie, dołączając zdjęcie taty głównego bohatera akcji. Wysiłki marketingowców szybko zakończyły się sukcesem. Młodzieniec otrzymał specjalną przepustkę do padoku oraz spotkał ulubionego zawodnika.