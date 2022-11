Decyzja zapadła! Syn legendy żegna się z zespołem

Młody Niemiec w barwach ekipy Guenthera Steinera jeździ od sezonu 2021. Trudno jednak mówić o tym, by spełnił pokładane w nim oczekiwania. Pierwszy rok w królowej motorsportu zakończył bez choćby jednego, zdobytego punktu. W trakcie drugiego było nieco lepiej - dzięki występom w GP Wielkiej Brytanii i GP Austrii zgromadził na swoim koncie 12 "oczek". To jednak i tak prawie dwukrotnie mniej, niż inny kierowca Haasa - Kevin Magnussen (25).

Haas podziękował Mickowi Schumacherowi

Gdzie zakotwiczy młody kierowca? Tego póki co nie wiadomo, ale telewizja "Sport1" przed kilkoma dniami spekulowała, że może on trafić nawet do... Mercedesa, który mógłby upatrywać w nim następcy Lewisa Hamiltona. Gdyby tak w istocie miało się stać, początkowo Schumacher byłby jednak zaledwie kierowcą rezerwowym. Brytyjczyk ma kontrakt ważny do końca 2023 roku, a już teraz zapowiadał, że chciałby go przedłużyć. Innym tropem jest angaż w Alpine, lecz także i tam o fotelu podstawowego zawodnika póki co mógłby pomarzyć.