Dawny rywal nie może pogodzić się z losem Schumachera. "To ogromna strata"

Wypadek Michaela to wielka strata dla F1, ponieważ miał na swoim koncie wszystkie te tytuły i niestety nie możemy usłyszeć o tych wyróżnieniach ani o tym, jak je zdobył. Brakuje nam również tego, jak Michael mógłby wspierać swojego syna i innych dobrze zapowiadających się kierowców. To ogromna strata. (...) Ostatecznie to, co mu się przydarzyło, było niezwykle trudne do zniesienia. Nie wiem, w jakim punkcie dzisiaj jesteśmy, jeśli chodzi o zdrowie Michaela, ponieważ jest on właściwie chroniony. Szkoda, że przegapiliśmy jego spostrzeżenia. Schumacher jednak wciąż jest z nami i mam nadzieję, że rozumie, co dzieje się wokół niego

~ przyznał w OLBG.