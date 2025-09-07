Dawno nie było takich scen w F1. Liderzy bezradni, ponad sto dni i nadszedł koniec

Tłum kibiców Ferrari przybył dziś na legendarną Monzę z nastawieniem, że historia lubi się powtarzać. Charles Leclerc w zeszłym roku startował z czwartego pola i sięgnął następnie po spektakularny triumf. Z identycznej pozycji Monakijczyk ruszył do rywalizacji także 7 września 2025. Przed sobą miał jednak zdecydowanie szybszy na papierze duet McLarena. Do tego doszedł Max Verstappen, który w kwalifikacjach ponownie pokazał ponadprzeciętne umiejętności, pokonując wielkich faworytów jadących w pomarańczowych samochodach.

Mistrz świata w głównym wyścigu błyskawicznie doprowadził do zamieszania. Najpierw wypychał z toru Lando Norrisa, a następnie ściął zakręt za co groziła mu kara. W odpowiednim momencie do akcji wkroczył zespół, który nakazał zawodnikowi oddanie pozycji Brytyjczykowi. Tak też się stało, ale Wyspiarz długo nie cieszył się prowadzeniem. Kilka minut później obecny mistrz świata przeprowadził udany atak i ponownie został liderem zmagań. Za tą dwójką chwilowy moment chwały miał Charles Leclerc, jadący przed Oscarem Piastrim. Monakijczyk szybko jednak uznał wyższość Australijczyka.

Max Verstappen nie dał szans rywalom. Holender znów najlepszy na włoskiej ziemii

Max Verstappen z okrążenia na okrążenie stopniowo powiększał przewagę nad Lando Norrisem. Doszło do tego, że w pewnym momencie Brytyjczyk sprawiał wrażenie bezradnego. Choćby w rozmowie z inżynierem wyścigowym nie było mowy o alternatywnych planach strategicznych, tylko o utrzymaniu się na zajmowanej obecnie pozycji. W międzyczasie pachniało wyjazdem samochodu bezpieczeństwa. Zawieszenie uszkodził Fernando Alonso. Hiszpan na szczęście bezpiecznie dotarł do alei serwisowej i zakończył udział w zawodach. "To niewiarygodne" - skwitował gorzko legendarny sportowiec.

A następnie oglądał jak czołówka tuż po godzinie 16:00 wjeżdża na linię mety. Bez większych problemów jako pierwszy flagę w szachownicę zobaczył Max Verstappen. Na taki moment Holender czekał nieco ponad trzy miesiące. Ostatni raz także wydarzył się on we Włoszech. Wówczas czołowych kierowców globu gościła Imola. Dziś na podium poza nim tłumom kibiców pokazali się również Lando Norris oraz Oscar Piastri. Ten drugi miał ogromnego pecha ze względu na długi pit stop spowodowany błędem mechaników. Australijczyk oddał mu jednak pozycję po komunikacie radiowym od teamu.

Wyniki wyścigu o Grand Prix Włoch:

Wyniki Grand Prix Włoch 2025 Formula1.com materiał zewnętrzny

Robert Kubica: Dla mnie Le Mans jest ważniejsze niż Formuła 1 Marek Wicher INTERIA.PL

F1 ANDREA DIODATO/NurPhoto/NurPhoto via AFP AFP

Max Verstappen AFP

Oscar Piastri i Charles Leclerc. Kierowca Ferrari sprawiał dziś Lando Norrisowi z McLarena spore kłopoty ANDREA DIODATO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP