Dantejskie sceny w Singapurze. Wkradł się na tor, interweniowała policja

Formuła 1 z roku na rok umacnia swoją pozycję jako globalne widowisko sportowe, przyciągając coraz większe rzesze kibiców na całym świecie. Jednym z najlepszych przykładów tego trendu jest Singapur, gdzie nocne Grand Prix na ulicach Marina Bay od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wyścig ten, rozgrywany w wyjątkowej scenerii rozświetlonego miasta, stał się symbolem prestiżu i nowoczesności F1, przyciągając zarówno zagorzałych fanów motosportu, jak i osoby traktujące wydarzenie jako część spektakularnego show. To właśnie dzięki takim miejscom jak Singapur Formuła 1 udowadnia, że nie jest tylko sportem, lecz także globalnym fenomenem łączącym kulturę, biznes i rozrywkę.

Kibic wdarł się na teren Marina Bay Street Circuit. Błyskawiczna reakcja służb

Kibice coraz chętniej śledzą poczynania najszybszych kierowców świata, niektórzy jednak posuwają się do niebywałych działań, aby tylko przyjrzeć się rywalizacji w F1. Na własnej skórze władze, organizatorzy i zawodnicy przekonali się o tym w miniony weekend, kiedy to "królowa motosportu" zawitała do Singapuru. W nocy z soboty na niedzielę doszło do niecodziennego incydentu, który wstrząsnął światem Formuły 1. Nastoletni kibic nielegalnie przedostał się na teren toru Marina Bay Street Circuit - a dokładniej do części garażowej, gdzie przebywają kierowcy, ekipy i sprzęt.

Według informacji "BILD-a" młody włamywacz został zauważony przez służby bezpieczeństwa, które zareagowały natychmiast: w akcji uczestniczyło około 15 funkcjonariuszy, którzy go obezwładnili i zatrzymali. Wtargnięcie tego rodzaju zostało uznane za poważne naruszenie przepisów Singapuru. Kraj słynie z bardzo ostrych kar za wykroczenia, od wyrzucania śmieci, żucia gumy, po palenie w miejscach publicznych - jednak wtargnięcie do strefy zamkniętej podczas imprezy o światowej skali podnosi sprawę do innego poziomu.

Zgodnie z singapurskim kodeksem karnym, osoba, która nieuprawnienie wejdzie na teren zamknięty - takim jak garaże F1 - może otrzymać do trzech miesięcy pozbawienia wolności lub grzywnę do 1 500 dolarów singapurskich (około 4,2 tys. złotych). Ponadto sam incydent mógł zostać zakwalifikowany jako zakłócenie porządku publicznego - przez to grożą mu jeszcze poważniejsze konsekwencje prawne.

Incydent ten nie wpłynął jednak na sam przebieg rywalizacji. Wyścig odbył się zgodnie z planem, a po piąte zwycięstwo w karierze sięgnął kierowca Mercedesa, George Russell. Podium uzupełnili Max Verstappen z Red Bulla i Lando Norris z McLarena. Warto zaznaczyć, że Brytyjska ekipa tego dnia zapewniła sobie kolejne mistrzostwo świata konstruktorów.

Kierowcy na podium po GP Singapuru ROSLAN RAHMAN AFP

GP Singapuru ROSLAN RAHMAN AFP