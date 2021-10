Daniel Obajtek zabrał głos na temat współpracy z Alfa Romeo Racing

Polak w sezonie 2021 pełni rolę kierowcy rezerwowego Alfy. W sercach kibiców wciąż tli się nadzieja, że uda mu się wywalczyć pozycję podstawowego, obok Valtteriego Bottasa, który dołączy do zespołu po odejściu z Mercedesa. Media wskazują jednak innych faworytów, na czele z Chińczykiem, Guanyu Zhou, za którym stać ma potężne wsparcie finansowe (mówi się nawet o 30 milionach euro).

Alfa Romeo i Orlen mogą się rozstać?

Czy w zespole Alfa Romeo Racing Orlen pozostanie jeden z tytularnych sponsorów, czyli nasz gigant paliwowy? Daniel Obajtek przyznał, że nie jest to jedyna z rozważanych opcji. - Mamy także inne propozycje - powiedział w rozmowie z serwisem "Sportowefakty.wp.pl". Jak dodał fakt, że polski koncern nie wycofał się w czasach pandemii koronawirusa czyni go cenionym partnerem.



Fotel drugiego kierowcy ekipy z Hinwil jest ostatnim, wolnym na sezon 2022. Gdyby więc Kubica opuścił szeregi Alfy, nie będzie mieć szans na to, by rywalizować w F1 w kolejnych dwunastu miesiącach. Z drugiej strony, w dalszej perspektywie mogłoby mu dać nadzieję na fotel w 2023 roku.



