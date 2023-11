Czerwone flagi popsuły plany kierowcom. Verstappen nie miał cierpliwości

Piątkowe treningi w Abu Zabi przeszły do historii . O ile pierwszy z nich trudno uznać za miarodajny ze względu na obecność aż dziesięciu debiutantów, o tyle w drugim kibice mieli poznać realną siłę wszystkich zespołów w stawce. No właśnie, mieli. Najszybsi kierowcy świata przetestowali różne ustawienia przez zaledwie kilkanaście minut, ponieważ zebranie bardziej szczegółowych danych i przeprowadzenie symulacji kwalifikacji uniemożliwiły kraksy Carlosa Sainza oraz Nico Hulkenberga.

Wypadki Sainza i Hulkenberga przerwały trening

W przerwie realizator parę razy pokazywał garaż Scuderii. Nie panowały w nim dobre nastroje. Niewykluczone, że zespół do odbudowy konstrukcji znów użyje elementów spoza regulaminowej puli, co zaowocuje karą przesunięcia na starcie. Dlaczego dla Ferrari to takie ważne? Chodzi o rywalizację z Mercedesem o wicemistrzostwo globu wśród konstruktorów. Włosi do Niemców tracą zaledwie cztery punkty. Gra toczy się o wielką stawkę, ponieważ poza zapisaniem się na kartach historii F1, stajnie walczą o dodatkowe miliony do budżetu.