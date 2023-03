Czarne chmury nad znanym zespołem. Szef nie wytrzymał

Obecnie trwający weekend fatalnie układa się zwłaszcza dla AlphaTauri. Napisać, że ta ekipa zmaga się z kryzysem, to jak nic nie napisać. Najpierw zaczęły do nas dochodzić informacje o możliwym przeniesieniu siedziby, a w piątkowy wieczór oliwy do ognia dolał Franz Tost, czyli szef zespołu. - Zimą mówili mi, że samochód jest fantastyczny i zrobiliśmy duży postęp. A potem przyjeżdżamy do Bahrajnu i jesteśmy daleko. Co mam powiedzieć? Mamy za mało docisku. Dlatego samochód jest niestabilny podczas hamowania, przegrzewają się tylne opony - oznajmił na łamach Motorsport.com.