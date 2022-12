Koszt licencji obliczany jest przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) na podstawie stałej kwoty bazowej plus dodatek za każdy punkt wywalczony przez zawodnika w sezonie.

Formuła 1. Tak wysokie koszty są "niesamowite"

"W przyszłym roku za samo wpisowe będziemy musieli FIA zapłacić ponad 6 mln euro. Gdy to tego dodać koszty licencji Verstappena i Pereza, to jest to coraz droższa zabawa. Nie zdawałem sobie sprawy, ile musieliśmy zapłacić FIA za zdobyte przez naszych kierowców punkty" - powiedział.