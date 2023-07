Co za wieści! Znane nazwisko wraca do stawki F1

Nyck de Vries przebojem wdarł się do królowej sportów motorowych po tym, jak po jednym udanym wyścigu w sezonie 2022, postanowiła zaufać mu AlphaTauri . Holender zdaniem wielu kibiców miał być nawet liderem włoskiej stajni i dzielnie walczyć o miejsca w czołowej dziesiątce wraz z zespołowym kolegą, Yukim Tsunodą. Finalnie skończyło się jedynie na ambitnych planach, ponieważ po dziesięciu rozegranych wyścigach rodak Maksa Verstappena znajduje się na dnie klasyfikacji generalnej z zerowym dorobkiem punktowym. Do tego doszło parę niepotrzebnych wypadków generujących koszty.

Już od kilku tygodni w środowisku dało się usłyszeć plotki, jakoby przygoda 28-latka w AlphaTauri nieubłaganie zbliżała się do końca. Kierowca początkowo miał otrzymać czas do przerwy wakacyjnej na poprawę wyników, jednak szefostwo okazało się bezwzględne i jeszcze dziś podjęło odważną decyzję o zakończeniu współpracy. To dla zawodnika z pewnością nie lada cios, gdyż liczył on na pokazanie się przed własną publicznością w Holandii. Na obiekcie w Zandvoort Formuła 1 ma rywalizować 27 sierpnia.