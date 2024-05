Co za pościg. Sensacja wisiała w powietrzu. Verstappen najadł się strachu

Zabawna wymiana zdań. Verstappen zostawił kolegów i poszedł się ścigać

Po wczorajszym sukcesie mistrz świata szybko wrócił do pokoju, by... wziąć udział w wirtualnym 24-godzinnym wyścigu. Lider Red Bulla brał udział w rywalizacji jeszcze dziś o poranku, czym zszokował środowisko. "Muszę iść" - zakomunikował w końcu kolegom z symulatora. "Co ty masz dziś do roboty?" - zapytał się go jeden z nich. "Przecież jest niedziela" - stwierdził Max, dając mu do zrozumienia, że niebawem czeka go walka w wyścigu F1. Filmik z tej wymiany zdań szybko zrobił furorę w sieci. W momencie pisania tego tekstu ma ponad 18 tysięcy reakcji.