Cierpliwość popłaca. Sprint w Belgii dla Verstappena

Sobotni sprint został początkowo przesunięty o dobre pół godziny ze względu na opóźnienie Shootoutu spowodowane fatalną pogodą panującą obecnie w Belgii. Kibice w stukilometrowej rywalizacji liczyli przede wszystkim na zaciętą walkę o dwa najniższe stopnie podium, ponieważ na autostradzie do zwycięstwa znalazł się Max Verstappen, który Oscara Piastriego w czasówce pokonał o zaledwie jedenaście tysięcznych sekundy. Australijczyk oczywiście był zawiedziony, jednak nie zamierzał płakać nad rozlanym mlekiem i momentalnie skupił się na tym, co go czeka popołudniu.