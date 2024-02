Christian Horner obecny w Bahrajnie. Waży się przyszłość szefa Red Bulla

Associated Press / © 2024 Associated Press

Hamilton testuje nowy bolid Mercedesa na Silverstone przed pożegnalnym sezonem. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Max Verstappen najszybszy na otwarcie testów F1

Brytyjczyk z typowo sportowego punktu widzenia nie ma powodów do niepokoju. Najnowsza konstrukcja Red Bulla spisuje się wyśmienicie i wygląda na najlepszy bolid w stawce. Oczywiście nie ma co przywiązywać sporej wagi do czasów podczas testów, lecz przewaga Maksa Verstappena nad pozostałymi rywalami daje do myślenia. Holender po pierwszym dniu jazd bez najmniejszych problemów uplasował się na czele stawki. Mistrz świata był ponadto najbardziej zapracowanym kierowcą, pokonując ponad 140 okrążeń.