Cenzura w F1? Będzie potrzebna zgoda, by mówić o niektórych tematach

Każdy z kierowców będzie od 2023 roku potrzebował pisemnej zgody federacji, by wyrazić jakiekolwiek "stanowisko polityczne", jak nazywa to ona w swoim kodeksie. - Ogólne wygłaszanie i eksponowanie oświadczeń lub komentarzy politycznych, religijnych i osobistych, w szczególności z naruszeniem ogólnej zasady neutralności promowanej przez FIA na mocy jej statutu - tak brzmi nowy zakaz uwzględniony w zaktualizowanym kodeksie FIA.

Formuła 1. Kierowcy z zakazem wypowiedzi na tematy polityczne

Oznacza to więc, że w zasadzie każda wypowiedź kierowców może być dokładnie sprawdzana pod kątem ewentualnego łamania regulaminu, jeśli oczywiście nie otrzymają oni wcześniej zgody. W ostatnich latach kierowcy wypowiadali się na trudne tematy, a najczęściej podejmowali je Sebastian Vettel czy Lewis Hamilton.

Vettel w 2021 roku w czasie GP Węgier wystąpił w koszulce w tęczowych barwach z napisem "Same Love"(Ta sama miłość), w nawiązaniu do wprowadzonej w tamtym czasie przez rząd Viktora Orbana ustawy anty-LGBT. W tym roku wziął on na celownik władze Kanady, ubierając na tamtejsze Grand Prix koszulki krytykujące działania tego kraju w tematach klimatycznych, konkretnie mając na myśli wydobycie ropy z piasków roponośnych Athabasca.