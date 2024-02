Były szef F1 ma o 46 lat młodszą żonę. Wychowują razem 3,5-letniego synka

W 2017 roku Bernie Ecclestone po prawie 40 latach przestał pełnić funkcję szefa Formuły 1. To właśnie w pracy Brytyjczyk poznał swoją obecną małżonkę - Fabianę Flosi. co ciekawe, Brazylijka jest on swojego ukochanego młodsza o aż... 46 lat. Para mimo tak ogromnej różnicy wieku doskonale się dogaduje, a w 2020 roku powitała na świecie pierwszego wspólnego potomka - synka o imieniu Ace.