Burza w Red Bullu. Max Verstappen zmieni zespół? "Wszystko jest możliwe"

Za nami pierwszy weekend mistrzostw świata Formuły 1 w sezonie 2024. Podobnie jak w roku poprzednim, rywalizację zdominowali kierowcy Red Bulla, a konkretniej Max Verstappen, który najpierw zapewnił sobie start w sobotnim wyścigu z pole position, a następnie jako pierwszy dotarł do mety, odnosząc pierwszy triumf w sezonie . Drugi linię mety przekroczył startujący w piątej pozycji Sergio Perez, który tylko utwierdził kibiców i dziennikarzy z przekonaniu, że i tym roku obecni mistrzowie świata konstruktorów będą w stanie sporo namieszać w stawce.

Spora część osób interesujących się Formułą 1 w ostatnich dniach znacznie więcej uwagi poświęciła nie tyle rywalizującym na torze kierowcom, a szefowi Red Bulla, Christianowi Hornerowi. Na początku lutego o Brytyjczyku zrobiło się głośno, kiedy jedna z pracownic oskarżyła go o nieodpowiednie zachowanie . Po trwającym prawie miesiąc śledztwie prowadzonym przez niezależnego prawnika zarzuty pod adresem Hornera oddalono , jednak, jak się później okazało, wcale nie oznaczało to końca skandalu. Wręcz przeciwnie.

Podczas drugiego treningu w Bahrajnie najważniejsze osoby w Formule 1 oraz dziennikarze od lat pracujący w środowisku sportów motorowych otrzymali anonimowe wiadomości z linkiem do dysku Google , w którym znalazły się rzekome dowody obciążające Brytyjczyka. Materiały te jednak bardzo prawdopodobnie zostały sfabrykowane.

Jos Verstappen nie zamierza wspierać Christiana Hornera. Ojciec trzykrotnego mistrza świata przyłapany z Toto Wolffem, będzie zmiana ekipy?

Zamieszanie wokół Christiana Hornera nie umknęło uwadze Josa Verstappena, a więc syna obecnego mistrza Formuły 1, Maxa Verstappena. W rozmowie z mediami Holender nie przebierał w słowach i dość wymownie skomentował całą sytuację. "Dopóki on pozostanie na stanowisku, będzie panowało napięcie. Zespołowi grozi rozpad. Nie może tak być. To eksploduje. Udaje ofiarę, a to on powoduje problemy" - oznajmił w rozmowie z "Daily Mail", dając do zrozumienia, że nie ma zamiaru stanąć po stronie Christiana Hornera. Reklama

Niechęć Josa Verstapenna do obecnego szefa Red Bulla nie jest i raczej nigdy nie była tajemnicą. 52-latek nie jest jednak jedyną osobą, która ma wątpliwości co do tego, czy Brytyjczyk powinien utrzymać posadę po tak ogromnym skandalu. Swoje wątpliwości co do transparentności i uczciwości śledztwa w sprawie Christiana Hornera przedstawili w ostatniej czasie także szefowie innych zespołów F1, w tym m.in. Zak Brown i Toto Wolff.

Podczas ostatniego weekendu F1 w Bahrajnie w mediach pojawiły się zdjęcia, na których Toto Wolff rozmawiał w padoku z Josem Verstappenem. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że panowie jeszcze nie tak dawno mieli być ze sobą pokłóceni. Eksperci i dziennikarze zaczęli więc zastanawiać się, skąd tak nagła zmiana nastawienia u obu panów i czy ma ona coś wspólnego z aferą z Christianem Hornerem w rolach głównych. Pojawiły się głosy, że Jos Verstappen planuje transfer swojego syna z Red Bulla do Mercedesa. Podobne podejrzenia ma Daniel Biały, polski dziennikarz zajmujący się głównie F1. Zwrócił on uwagę na to, że w skandalu, który na początku lutego ujrzał światło dzienne może chodzić nie tyle o pozbycie się Christiana Hornera z Red Bulla, a o zerwanie współpracy pomiędzy ekipą z Verstappenami. "Brudy na Hornera zaczęły wychodzić na jaw kilka dni po ogłoszeniu odejścia Hamiltona do Ferrari..." - zauważył dziennikarz. Reklama

Zaskakujące teorie spiskowe w środowisku F1 niejako potwierdzają słowa jednego z bliskich przyjaciół Jose Verstappena. Jak się okazuje, osoba z bliskiego otoczenia 52-latka miała zdradzić mediom, że Verstappen senior otwarcie powiedział jej o tym, że jeśli Christian Horner pozostanie w Red Bullu, to jego syn przeniesie się do innego zespołu. O spotkanie z Josem Verstappenem zapytany został także Toto Wolff. Kiedy dziennikarze obecni w Bahrainie zapytali go o to, czy Max Verstappen zajmie w 2025 roku miejsce Lewisa Hamiltona, szef Mercedesa odpowiedział krótko, ale wymownie: "Wszystko jest możliwe".

