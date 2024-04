Burza po kwalifikacjach do GP Chin. Gwiazdor domaga się dyskwalifikacji rodaka

Carlos Sainz został "bohaterem" sobotnich kwalifikacji do niedzielnego wyścigu w Szanghaju. Hiszpan w Q2 stracił panowanie nad bolidem i doprowadził do czerwonej flagi. Gwiazdor ekipy Ferrari był jednak w stanie powrócić na tor swoim bolidem, awansować do Q3 i zająć ostatecznie siódme miejsce. Ten przebieg zdarzeń nie spodobał się Fernando Alonso, który złożył protest w sprawie młodszego "kolegi po fachu". Żąda on zmiany wyników kwalifikacji.