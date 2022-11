Bolid Michaela Schumachera najdroższym w historii Formuły 1

Schumacher wystąpił w 306 wyścigach Grand Prix Formuły 1 w latach 1991-2012, z przerwą od 2007 do 2009 roku. Wygrał 91 razy, co do niedawna było rekordem wszech czasów. Przed dwoma laty osiągnięcie to poprawił Brytyjczyk Lewis Hamilton, który dotychczas triumfował 103-krotnie.