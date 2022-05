Bernie Ecclestone zatrzymany za nielegalne posiadanie broni

Oprac.: Paweł Pieprzyca F1

Były szef Formuły 1 Bernie Ecclestone został zatrzymany na lotnisku w Brazylii za posiadanie broni, kiedy wsiadał do prywatnego samolotu, mającego zabrać go do Szwajcarii, podała miejscowa policja.

Zdjęcie Bernie Ecclestone / AFP