Audi wchodzi do F1! Wykupi zespół Roberta Kubicy za ogromne pieniądze

Audi miałoby wejść do Formuły 1 w 2026 roku. Do tego czasu zespół Saubera miałby funkcjonować pod obecną nazwą, bo Alfa Romeo płaci ok. 30 mln dolarów, za prawo startów w F1 pod swoją marką.

W 2026 roku zespół miałby zmienić nazwę na Audi-Sauber. Dziennikarz Joe Saward ujawnił, że dojdzie do tego na podstawie transakcji, w której Audi ma przejąć 75 procent akcji Saubera za 450 mln dolarów!

W zespole Alfa Romeo Racing Orlen rezerwowym kierowcą jest Robert Kubica. W tym samym zespole jeździł też w latach 2006-2009. Wtedy zespół ten nosił nazwę BMW Sauber.

