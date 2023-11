Alonso wściekły na dziennikarzy. W padoku rozeszła się sensacyjna plotka

W trwającym obecnie tygodniu znacznie częściej niż o rozpoczętych dziś zmaganiach w Brazylii mówiło się o Fernando Alonso. Według jednej z plotek, która pojawiła się w mediach społecznościowych, Hiszpan w przyszłym sezonie miałby przenieść się z Astona Martina do Red Bulla w miejsce Sergio Pereza. Dziennikarze szybko chwycili za klawiaturę i artykuły na temat rzekomego transferu pojawiały się praktycznie we wszystkich branżowych portalach. Raz na zawsze te niepotwierdzone informacje ukrócił jednak sam zainteresowany. Dwukrotny mistrz świata zapowiedział nawet, że wyciągnie konsekwencje od osoby stojącej za wspomnianą plotką. - Ja w to nie gram - oznajmił na oficjalnej konferencji prasowej.