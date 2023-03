Fernando Alonso wciąż zachwyca cały świat Formuły 1 i po najlepszym rezultacie drugiej sesji treningowej, również i dziś na otwarcie zmagań uplasował się na czele tabeli czasów. Humory w Aston Martinie nie są jednak najlepsze, ponieważ wiele wskazuje na to, że test wyskakiwania z kokpitu będzie musiał przejść obolały Lance Stroll. Jeśli zakończy się on niepowodzeniem, to Kanadyjczyka nie ujrzymy w kwalifikacjach.