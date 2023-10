Albon straszy faworytów. Znów wdrapał się do czołówki

Nerwowo zrobiło się nie tylko w Alpine. Na przyczepność narzekał Oscar Piastri z McLarena, a Fernando Alonso w żołnierskich słowach powiedział, co Aston Martin powinien zrobić z jego konstrukcją. - Jeżeli mamy czas, to powinniśmy wrócić do poprzednich ustawień - oznajmił inżynierowi. Patrząc po wynikach FP3, trudno nie przyznać mu racji, ponieważ zarówno on, jak i Lance Stroll nawet nie dorównali osiągami do czołowej dziesiątki.