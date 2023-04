W tym roku minie 10 lat od poważnego wypadku Michaela Schumachera. Już pierwsze enigmatyczne doniesienia brzmiały niepokojąco. "Podczas prywatnego pobytu we francuskich Alpach Michael przewrócił się w trakcie zjazdu na nartach i zranił się w głowę. Przewieziono go do szpitala i poddano profesjonalnej opiece medycznej" - przekazała wówczas rzeczniczka kierowcy Formuły 1, Sabine Kehm.

Jakiś czas później, dzięki obrazowi z kamerki z kasku sportowca, zrekonstruowano przebieg zdarzeń. Okazało się, że Schumacher zjeżdżał spokojnie, bez brawury, w odległości kilku metrów od wyznaczonej trasy narciarskiej. Gdy wchodził w skręt, jego narta zahaczyła o skałę, co spowodowało utratę kontroli, upadek i uderzenie głową o inny kamień. I to tak silne, że jego kask uległ zniszczeniu.

Niecałe dwie godziny po wypadku Michael trafił do kliniki uniwersyteckiej w Grenoble. Stwierdzono u niego bardzo rozległe uszkodzenia mózgu, przeszedł kilka operacji, utrzymywano go w śpiączce farmakologicznej. Po pewnym czasie rozpoczęto proces wybudzania, który ciągnął się długimi miesiącami. Następnie "Schumi" został przeniesiony do kliniki rehabilitacyjnej w Lozannie.

Dziś Michael Schumacher przebywa w domu nad Jeziorem Genewskim, a informacje o stanie jego zdrowia są ściśle strzeżoną tajemnicą. Rodzina chroni jego prywatność i pozwala na odwiedziny tylko wąskiemu gronu .

Podjąłem wysiłek, aby pójść zobaczyć Michaela w pierwszych dniach po wypadku, a jego żona Corinna słusznie odmówiła. Zbyt wielu ludzi chciało go odwiedzić. Rodzina powiedziała mi: 'Kochamy cię i byliśmy z tobą związani przez bardzo długi czas, ale potrzebujemy prywatności i zabezpieczenia Michaela' ~ - opowiadał niedawno jeden z wielkich rywali Niemca na torach Formuły 1, Damon Hill, w "The Sun".

Tym bardziej zaskakująco brzmiały doniesienia jednej z niemieckich gazet o... "pierwszym wywiadzie z Schumacherem".

Robert Kubica dla Interii: Moja obecność w Formule1 działa na plus dla Polski. Wideo / Zbigniew Czyż / INTERIA.TV

O krok za daleko? Niemiecka gazeta twierdzi, że ma "pierwszy wywiad z Schumacherem"

Okładka niemieckiej gazety "Die aktuell" wprowadziła kibiców w konsternację. Z nagłówka można było sądzić, że dziennikarzom udało się porozmawiać z kierowcą Formuły 1. "Światowa sensacja. Michael Schumacher. Pierwszy wywiad" - głosił krzykliwy tytuł. Szybko okazało się to właściwie jedną wielką mistyfikacją. Ale to wyjaśniono dopiero w środku, w artykule. Dziennikarze wpadli na pomysł by.... porozmawiać ze sztuczną inteligencją.

"Wywiad przeprowadzono w internecie. Na stronie, która ma do czynienia ze sztuczną inteligencją, w skrócie AI. Skąd ta AI zna tło osobiste? O małżeństwie, dzieciach i chorobach? Ktoś musiał wprowadzić informacje - jak w Wikipedii - do internetu. Czy to naprawdę sam Schumi wpisał informacje? Czy ktoś z rodzina, opiekunowie lub pracownicy? Odpowiedzi brzmią zwodniczo prawdziwie! Zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe?" - czytamy.

W "wywiadzie" padały rzekome słowa sportowca ("Moje życie całkowicie się zmieniło", "Moja żona i dzieci były dla mnie błogosławieństwem, bez nich nie dałbym rady"), których oczywiście on nie wypowiedział. Zostały one wygenerowane w sieci.

Kontrowersje po publikacji "Die aktuell" na temat Michaela Schumachera / oe24.at/Die aktuell / materiał zewnętrzny

Ludzie oburzeni fałszywym "wywiadem z Schumacherem". "Niezrozumiałe i obrzydliwe"

Austriacki portal oe24 opisuje, że posunięto się jeszcze dalej i Schumacherowi przypisano obietnice. "Z pomocą mojego zespołu znów mogę nawet sam stać, a wręcz wolno mi przejść kilka kroków. Oczywiście może już nigdy nie być tak, jak przed kontuzją, ale to nie powstrzymuje mnie przed walką" - zacytowano.

Praktyka została źle przyjęta. "W rzeczywistości zdolność sztucznej inteligencji jest niesamowita, ale pozostaje wątpliwe, czy tego typu działanie jest właściwe. Po takim 'reportażu' czytelnicy są mocno rozczarowani, a nawet oburzeni" - tłumaczą Austriacy.

Udzielone w 'wywiadzie' odpowiedzi są całkowicie bezwartościowe ~ - dodaje Kronen Zeitung.

"To brzmi jak sensacja! Niemiecki magazyn opublikował nowy 'wywiad' z Michaelem Schumacherem. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. (...) Arkusz rzeczywiście zawiera domniemane pytania i odpowiedzi. Ale potem przychodzi wielkie rozczarowanie, bo to fałszywa rozmowa. W każdym razie czytelnicy są oburzeni tego typu tekstami i uważają reklamowanie rzekomego wywiadu na okładce za 'niezrozumiałe' i 'obrzydliwe" - podsumowuje Heute.

Zobacz również: Bolid Michaela Schumachera najdroższym w historii Formuły 1

Michael Schumacher / AFP

Michael Schumacher z żoną, 2002 rok / Imago Sport and News/East News / East News

Michael Schumacher, 2011 rok / Pixathlon/SIPA / Reporter